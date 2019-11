Meghan Markle wciąż nie jest obywatelką Wielkiej Brytanii! Najpierw musi przejść specjalne procedury

Żaden z członków rodziny królewskiej nie może liczyć na specjalne traktowanie względem spraw administracyjnych. Tym bardziej osoba zajmująca drugie miejsce w rankingu najbardziej nielubianych royalsów. Jak doniósł brytyjski tabloid, Meghan Markle nadal nie jest obywatelką Wielkiej Brytanii.

Od samego początku jej obecność na dworze królewskim wzbudza wiele kontrowersji. Fakt, że Meghan stara się sumiennie spełniać swoje książęce obowiązki, nie usprawiedliwia jej ciągłego uczestnictwa w skandalach oraz popełnianiu kolejnych wtop.

Ostatnio jeden z brytyjskich tabloidów pokusił się o stworzenie rankingu najbardziej nielubianych royalsów. Jak się okazało, to właśnie Księżna Sussex zajęła DRUGIE miejsce. Wyprzedził ją tylko syn królowej, Andrzej, który od lat zmaga się z bardzo nieprzychylnymi plotkami na swój temat.

Można się było spodziewać, że nie pomoże to Meghan w jej staraniach o brytyjskie obywatelstwo. Jak się okazało, księżna walczy o nie już ponad półtora roku.

Jak widać, fakt, że już od ponad roku jest w związku małżeńskim z wnukiem królowej, wcale nie upoważnia jej do specjalnego traktowania. Markle musi przejść specjalne procedury, po zakończeniu których, będzie mogła dopiero ubiegać się o obywatelstwo.

Księżna Sussex musi m.in. przebywać na terenie Zjednoczonego Królestwa minimum 3 lata. W trakcie tego okresu nie może opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 270 dni. Co może wydawać się śmieszne, Meghan będzie musiała także zaliczyć TEST WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII- jest to ostatni krok do uzyskania obywatelstwa.