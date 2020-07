Michał Szpak tym sposobem stracił prawa autorskie do dwóch swoich piosenek “Jesteś Bohaterem” i “Byle być sobą”. Jak dowiadujemy się z serwisu Plejada.pl zostały one usunięte z internetu, a na koncertach Michał może je zaśpiewać tylko za zgodą poprzednich agencji…

“Może śpiewać, ale za zgodą poprzedniej agencji. Ta zgoda wiąże się również z określonym wynagrodzeniem, które organizator takiego koncertu musi uiścić wobec jego byłych producentów. Czyli de facto sprowadza się to do tego, że nie będzie ich grał, chyba że jakiś organizator zdecyduje się opłacić taką licencję, ale to jest tak niespotykana praktyka, że nie sądzę, aby ktoś się na to zdecydował” – dodał Durczak.

My jesteśmy zaskoczeni! A Wy?