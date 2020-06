Michał Wiśniewski po raz pierwszy o swojej piątej żonie: “O nie! Okazało się, że ona też ma…”

Michał Wiśniewski podczas najnowszego wywiadu opowiedział o początkach znajomości z piątą żoną. Tajemnicza Pola też pojawiła się w kadrze.

Pod koniec kwietnia Michał Wiśniewski ożenił się po raz piąty. Jego wybranką została tajemnicza Paulina. Skromna ceremonia odbyła się bez mediów, ponieważ ukochana muzyka nie chciała szumu wokół ich związku.

Mimo to, że informacja o piątym ślubie gwiazdora już dawno obiegła media, sam Michał niechętnie mówi o swoim związku oraz nie publikuje żadnych zdjęć z ukochaną. Jednak ostatnio zrobił wyjątek.

Lider “Ich Troje” podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem wspominał początki znajomości z ukochanej. Mimo to, że Michał jest jednym z najbardziej znanych polskich, muzyk twierdzi, że Pola niezbyt dobrze go kojarzyła.

My poszliśmy na spacer z psami. Poznaliśmy się na portalu, gdzie ja nie byłem Michałem Wiśniewskim, bo trochę mi nie wypadało i to była taka niespodzianka. I nagle się okazuje, że są ludzie, którzy mnie nie znają. Słyszeli, ale tak bezpretensjonalnie do tego podeszła. Zaczęliśmy po prostu rozmawiać, okazało się, że ona też ma jedno nieudane małżeństwo. I nagle, kiedy byliśmy tak sobą trochę oczarowani, to okazuje się, że ona też ma czwórkę dzieci, a ja mówię: “O nie!”. Rozmawialiśmy bardzo często… i wbrew pozorom nie było tak, że wszystko na szybko. Porozmawialiśmy sobie i doszliśmy do wniosku, że ok, niech się dzieci poznają – powiedział.

Podczas wywiadu Pola na chwilę pokazała się w kadrze.