Michałowi Wiśniewskiemu puściły hamulce! Przejechał się OSTRO po PiS

Michał Wiśniewski jest wściekły na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Muzyk w ostrych słowach skomentował zdejmowanie obostrzeń po pandemii koronawirusa.

Czas pandemii koronawirusa to zamknięcie całej gospodarki. Dotknęło to w równych stopniu niemal wszystkich, jednak teraz życie powoli wraca do normy. Lecz nie dla wszystkich.

Otwarcie stadionów, a także wielkie spędy polityczne kandydatów na Prezydenta sprawiają, iż w kolejnych artystach coś pęka. Nie zgadzają się dłużej na zakaz powrotu do pracy.

– Zanosiło się u mnie od kilku dni, żeby wam coś powiedzieć i w końcu to wybuchło, bo interesuję się tym, co się dzieje w naszym pięknym, cudownym, jadem płynącym kraju – zaczął Wiśniewski.

– W Biedronce może być teraz milion ludzi z jednym koszykiem, mogą się całować, pluć na siebie. Otworzyli nawet stadiony – wylicza, i dodaje: czy ja naprawdę teraz, wynajmując amfiteatr na 10 tys. ludzi, muszę się zastanawiać, jak usadzić tych 150 osób? Przecież to wszystko kosztuje pieniądze.

– Otworzyliście już praktycznie wszystko, tylko dowcipkujecie sobie z artystami. Nawet komuniści wiedzieli bardzo dobrze, że nie wolno artystów wk*rwiać do tego stopnia. Bardzo przepraszam za słowo, ale we mnie tak rzeczy wybuchają, bo to jest — nazywamy to bardzo prosto — hipokryzja – podsumował Wiśniewski.