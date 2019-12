Modlitwa za Zenka Martyniuka! W trudnych chwilach król disco polo może liczyć na ogromne wsparcie fanów

Zenek Martyniuk to niekwestionowany król disco polo. W tym gatunku nie ma sobie równych. Jednak nawet ikona polskiej muzyki dance przeżywa trudne chwile. Tych w życiu Zenka ostatnio nie brakowało.

Wszystko zaczęło się tuż po ślubie Daniela, syna muzyka. Młody mężczyzna miał problemy z prawem. Ponadto co chwilę publicznie prał brudy ze swojego krótkiego, acz intensywnego małżeństwa.

Doszło nawet do tego, że dziennikarze zapraszali Zenka na wywiady tylko po to, by komentował zachowanie swojego syna. Media rozpisywały się o wszystkich wpadkach Daniela. Fani obawiali się, że ta spirala wydarzeń położy się cieniem na karierze zespołu Akcent, którego Zenek jest liderem.

Na szczęście tak się nie stało. Formacja zyskała jeszcze większy rozgłos, a Zenek bije kolejne rekordy. Fani nie tylko uwielbiają jego charakterystyczny wokal, który w połączeniu z rytmiczną muzyką i prostym do zapamiętania tekstem, jest niezawodnym przepisem na sukces. Postanowili także wspierać swojego idola.

– Codziennie o godz. 20.20 odmawiamy różaniec w intencji Zenka Martyniuka. Kto nie może przyjść do mnie, łączy się w naszym modlitewnym czuwaniu we własnym domu. Zachęcam wszystkich fanów z całej Polski, a nawet z całego świata, aby się przyłączyli do modlitwy za zdrowie Zenka i jego rodziny – ogłosił w “Super Expressie” Artur Wróbel – prezes fan clubu Disco Polo.