Mógł zabić siebie i innych! Zwycięzca “Love Island” oszalał?

Mikołaj Jędruszczak, zwycięzca pierwszej edycji “Love Island. Wyspa Miłości”, bardzo lubi chwalić się codziennym życiem w mediach społecznościowych. Podczas relacji na Instagramie ujawnił, jak prowadzi samochód. Zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie!

Jędruszczak wraz ze swoim przyjacielem Tomaszem jechali do Niemiec. Tryumfator “Love Island” jest również trenerem tenisa ziemnego i właśnie tenis był celem wizyty w jednej z miejscowości w Nadrenii Północna-Westfalia.

Przed Jędruszczakiem i Moczkiem do pokonania były setki kilometrów. Panowie umilali sobie podróż m.in. przy piosenkach Ich Troje czy Budki Suflera. No i – oczywiście – nie zapominali o tzw. instastories. Bez tego bowiem podróż uznaje się za nieodbytą.

Na relacji zwycięzca pierwszej edycji “Love Island. Wyspa Miłości” pokazał również… jak prowadzi samochód. Jędruszczak zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie – nogę trzymał na desce rozdzielczej!

Jędruszczak “wzorem” dla młodzieży

To postawa daleka od prawidłowej pozycji kierowcy, którego stan fizyczny i psychiczny ma olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Gwiazdor Instagrama nie dość, że złamał zasady, to jeszcze uznał, że warto pochwalić się taką postawą w mediach społecznościowych.

Nawet jeśli Jędruszczak dysponuje samochodem z automatyczną skrzynią biegów i teoretycznie lewej nogi nie używa do prowadzenia pojazdu, to i tak zachował się niezgodnie z przepisami. Tym razem – i pewnie w 99 na 100 przypadków – nic się nie stało, ale to nie znaczy, że taką postawę należy promować.

To również niebezpieczne dla samego kierowcy w razie wypadku. Jędruszczak jest oczywiście dorosły i jeśli chce się narażać na krzywdę, to ma do tego prawo. Nie zapominajmy jednak, że mówimy o zwycięzcy pierwszej edycji programu “Love Island. Wyspa Miłości”, czyli o osobie śledzonej przez mnóstwo nastolatków. Nastolatków, którzy traktują Jędruszczaka jako autorytet. Nie naśladujcie takiej jazdy!

Mikołajowi sugerujemy, by więcej nie przechwalał się, że w taki sposób prowadzi samochód. Swój nowy trick niech Jędruszczak zaprezentuje w “Tańcu z gwiazdami” lub czymś podobnym.

Poniżej można zobaczyć, co się dzieje w sytuacji, gdy w trakcie wypadku nogi trzymane są na desce rozdzielczej.