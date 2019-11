Ewa Farna chce mieć jeszcze jedno dziecko? “Czy będzie dwójka czy trójka, zobaczymy” [FOTO]

View this post on Instagram

Od momentu ujawnienia ciazy zsypaly sie propozycje na promowanie przeroznych produktow dla dzieci, cyckonoszy do karmienia czy ubran dla kobiet w ciazy🤰🏻. Jestem bardzo wdzieczna za kazda propozycje, bo to mile i tez swiadczy o tym, ze mamy razem tutaj z fanami fajny kontakt 😊. Dlugo zastanawialam sie nad slynnym tematem “zarabiania na dziecku”, bo miedzy tym a byciem nadal autentyczna jako mama tez w social mediach jest cienka granica😰. Nie da sie sciemniac, ze w moim zyciu nic sie nie wydarzylo, realia sa wlasnie takie, ze teraz graja prym pieluchy, zabawki i co dwa tygodnie nowe ubranka (dla siebie tak czesto nowych ciuchow nie kupowalam!🤔😵😃), a skoro czegos uzywasz z zadowoleniem codziennie, szkoda sie tym nie podzielic. 98% ofert nie dojdzie do skutku a te ktore realizuje, stoja na porzadnym gruncie mojej pewnosci i wiary, ze nie wciskam swoim fanom kitu i nie szastam ich zaufaniem.🙏🏼 Ze sa to rzeczy przetestowane przeze mnie i z reka na sercu je polecam.👌🏼 Z drugiej strony, zarabiam przeciez po to, by moc sobie pozwolic te rzeczy po cichu kupic… Skoro wiec wyjatkowo wspolpraca w dzieciecym temacie, warunek byl jeszcze jeden. Wykorzystajmy madrze wartosc tego posta☺️😉‼️ … niech on tez POMOZE👍🤩! bo sa tacy, co potrzebuja a kupic sobie nie moga. Centrum wyprawkowe @muppetshop bylo moim pierwszym punktem stycznym z swiatem, ktory mnie czeka i pomogli wybrac rzeczy, ktore beda mi jako mamie potrzebne. Nie tylko dla jakosciowych produktow, ale tez dla wlasnie tego konceptualnego podejscia wybralam ich. 😍 Ich przesliczna wyprawka pelna potrzebnych rzeczy zostanie przekazana do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, gdzie dbaja o noworodki w kryzysowych sytuacjach, kiedy sa pozbawieni tymczasowo lub trwale opieki rodzicow… Nawet komercyjny post, moze zrobic troche dobra.🙂 Jezeli spodobal Ci sie ten pomysl, zostaw lajka jakozto BRAWO dla Muppeta za wielkie serducho👏🤝. Btw. Jezeli jestes mama, na stories znajdzies konkretniej co na serio fajnie u nich wybrac- przetestowane osobiscie na przestrzeni miesiecy👌🏼😆. P.S. W KOMENTARZU! #interwencyjnyośrodekpreadopcyjny #muppetshop #jedenpost #wieledobra