Quebo i wielka zmiana wizerunku. Raper nie do poznania [VIDEO]

Quebonafide, czyli pospolicie skracany Quebo postanowił całkowicie zmienić swój wizerunek. Artysta w nowym wydaniu pojawił się w niedzielnej śniadaniówce “Dzień dobry TVN”. Fani doznali szoku.

Quebonafide tak naprawdę nazywa się Jakub Grabowski (28 l.). Chłopak jest ikoną polskiego hip hopu. Jako jeden z nielicznych zapełnia największe sale i dość mocno przyczynił się rodzimej muzyce. Gwiazdor pochodzi z Ciechanowa, gdzie urodziła się także Dorota Rabczewska-Stępień, czyli zdolna, a zarazem kontrowersyjna i wygadana Doda.

Quebo przyciąga nie tylko na koncerty, ale także do sklepów muzycznych. To właśnie on sprzedaje lekką ręką ponad 350 tys egzemplarzy płyt i to w czasach, gdzie wszelkie tradycje wypiera Internet i to w zatrważającym tempie.

Muzyk postanowił zrobić coś więcej, niż tylko dobrą muzykę. Zmienił swój wizerunek i faktycznie przez większość jest teraz nie do poznania. Fani zastanawiają się, co skłoniło go do tak drastycznych zmian.

W Warszawie, w okolicy metro “Politechnika” pojawił się mural bezpośrednio związany z Quebo. Można na nim przeczytać nawet jedno niezbyt pochlebne pytanie związane z metamorfozą artysty.

– Dlaczego znów jesteś taki brzydki? – czytamy pomiędzy różnymi napisami.

Quebonafide odpowiedzi udzielił w dość krótkich, ale jakże wymownych słowach, na antenie “Dzień dobry TVN”. Odniósł się on nie tyle do muralu, co do powodu swojej przeogromnej zmiany.

– Najważniejsze jest to, co w środku – w sercu… I to jest klucz – wyznał na wizji raper.

Nie ma wątpliwości, że z nowym image’m zupełnie odbiega od dawnego siebie z okresu początkowego osiągania szczytu w karierze. Niemniej jednak talent wciąż ma ten sam. Jednak zapewne spora część fanów, w pierwszej chwili zastanowi się, kto tak właściwie wszedł na scenę.