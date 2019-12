Raper Peja będzie walczył w FAME MMA? “Grube pieniądze, naprawdę gruba kasa!”

Ryszard Waldemar Andrzejewski, znany w środowisku muzycznym jako raper Peja, nigdy nie ukrywał, że pieniądze odgrywają w jego życiu znaczącą, jeśli nie najważniejszą rolę. Właśnie one skusiły go rok temu do wzięcia udziału w programie „Agent Gwiazdy”. Raper wprawdzie nie wygrał edycji, ale przetrwał 11 odcinków.

Jak ujawnił potem w wywiadzie, było to optymalne rozwiązanie, bo gdyby wygrał to wypadałoby przeznaczyć nagrodę pieniężną na cele charytatywne. A tak to, jak wyznał, kasa mu się zgodziła.

– Patrząc na zarobki, które otrzymałem… nie zarobiłem tylko z dwóch odcinków – podsumował skrupulatnie tuż po powrocie z Bali. – Tak naprawdę nie musiałbym o tym mówić, bo gentlemani nie powinni gadać o pieniądzach, ale swoje zarobiłem.

Obecnie Peja poważnie rozważa propozycję złożoną mu przez organizatorów gali FAME MMA. Jak ujawnił w rozmowie z portalem muzycznym FreshmagTV, kwota, którą mu zaproponowali, zrobiła wrażenie nawet na nim, przywykłym do olśniewających stawek.

– Grube pieniądze, naprawdę gruba kasa – wyznał w wywiadzie. – W ogóle nie dziwię się raperom, że w to idą i chcą to robić. Ta walka ustawiłaby mnie na dwa, trzy lata do przodu i nie musiałbym nic robić.

Peja mógłby całkiem nieźle wypaść w klatce. Przez wiele lat trenował judo, a w latach 90. zdobył nawet Mistrzostwo Polski Młodzików dwa razy pod rząd. Jednak zdecydował się odmówić i wielkodusznie zrezygnować ze wspomnianej „grubej kasy”. Jak wyjaśnia, to kwestia szacunku dla prawdziwych sportowców.

– Deklarowałem lata temu, że nigdy nie będę stawał w oktagonie – przypomina raper. – Przede wszystkim dlatego, że mam wiele szacunku do zawodowych fighterów, którzy 24 godziny na dobę przez lata zostawiają krew, pot i łzy.