Sławomir zrezygnował z Sylwestra z Dwójką

Sławomir nie wystąpi w tym roku na Sylwestrze z Dwójką w Zakopanem. Żona gwiazdora, Kajra wyjaśniła dlaczego.

W tym roku Sławomir w czasie Sylwestra Sławomir wystąpi tylko z Polsatem w Chorzowie. Pod czas rozmowy z “Wirtualną Polską”. Żona muzyka, Kajra powiedziała, dlaczego oni nie pojawią się na Sylwetrze z Dwójką.

Jak się okazało na Sylwestrą noc Kajra i Sławomir mieli kilka propozycji: Sylwestr z Polsatem na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz od TVP na Sylwestrze z Dwójką w Zakopanem. Jednak para zdecydowała się wystąpić tylko na jednym Sylwestrze.

– Zdecydowaliśmy, że zagramy jednego sylwestra. To jest olbrzymie logistyczne wyzwanie, dużo niezależnych pogodowych czynników i duży stres. Wszystko w dwóch telewizjach jest na żywo. Nie możesz się spóźnić! My na scenie jesteśmy z zespołem w 9 osób plus cały backline. Śpiewamy na żywo – do tego dochodzą próby dźwiękowe i kamerowe. Musisz opanować bilokację, naprawdę mieć dużo szczęścia, by temu podołać i dać świetne show. Nie ma miejsca na błąd. Udowodniliśmy, że się da i nie mamy potrzeby tego powtarzać. Teraz niech ktoś inny pójdzie w nasze ślady i wywinie taki numer. Czekamy! – wyjaśniła Kajra.