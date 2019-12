Viki Gabor padła ofiarą obrzydliwego hejtu. Sprawą zajmie się prokuratura! [FOTO]

View this post on Instagram

[ENG⤵️] Dzisiejszy dzień można określić jednym słowem – PRÓBY! Od samego rana przebywamy na Arenie w Gliwicach i trenujemy zarówno występ finałowy, jak i otwarcie Imprezy! 🙉🙈🙊 Z każdym dniem atmosfera staje się coraz bardziej gorąca, a emocje rosną! Dziś o 20:00 rusza głosowanie na swoich faworytów na stronie www.junioreurovision.tv/voting ! Napiszcie w komentarzach Waszych 3 faworytów! 🤩 . There’s one word that sums up today – REHEARSALS! I’ve spent the whole day at Arena in Gliwice. We’ve been training for our show and the Opening of the Grand Finale! If you want to support your favourites artists – voting starts today at 8 p.m. on www.junioreurovision.tv/votibg 🤩 . #jescpoland #jesc2019 #jesc #junioreurovision #junioreurovisionsongcontest #eurovision #viki #vikigabor #wearethesuperheroes #sharethejoy #dzielsieradoscia #vote4viki #voteforviki