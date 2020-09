Zobaczcie co Doda jest w stanie zrobić za MILION złotych! [VIDEO]

Doda postanowiła wspomóc akcje charytatywną, w której zbierane są pieniądze dla chorej na nowotwór Julii. Piosenkarka wybrała jednak niekonwencjonalny sposób na zachętę.

Doda wymyśliła, że jeśli za jej namową zbiórka na leczenie chorej osiemnastolatki, Julki, wzrośnie o kolejny milion złotych, to wykona „najseksowniejszy trening na świecie”.

„Jeśli dobijemy do kolejnego miliona, to ja, osobiście, wysmaruję się cała oliwką, założę najbardziej kuse szorty jakie tylko mam, pójdę do publicznej siłowni, i na oczach wszystkich zrobię najbardziej seksowny trening – bez przypału – i umieszczę go tutaj. Zapraszam” – powiedziała w filmie Doda.

Co sądzicie o pomyśle artystki?