zawsze jest okazja do świętowania 😉🥳😁 teraz każde wyjście z domu to wyjątkowa okazja 😜 powód żeby celebrować! każdy promień słońca, każdy wietrzyk, każdy przejaw wiosny …! tez tak macie ? właśnie ! ❤️ to, żeby było jeszcze bardziej wiosennie mam dla Was konkurs #rozdawnictwo! do wygrania kupon na zakupy za …1000! w Modivo! trzeba tylko lubić moj profil i @modivo, zrobić sobie zdjęcie wiosennej stylizacji i napisać o swojej wymarzonej majowce Czas start! konkurs trwa do 11 maja 🤭💪🏼😎 @modivo 💋❤️