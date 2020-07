Najlepszy e-sportowiec popełnił samobójstwo. Byron „Reckful” Bernstein przegrał z depresją

Niezwykle popularny streamer i e-sportowiec Byron Bernstein, znany jako Reckful nie żyje. Mężczyzna popełnił samobójstwo w wieku 31 lat.

O śmierci Reckfula poinformowała jego dziewczyna oraz platforma streamingowa Twitch.

– Jesteśmy zdruzgotani, słysząc o śmierci Byrona. Kierujemy nasze kondolencje do jego rodziny, przyjaciół i społeczności. Był pionierem streamingu i pomógł rozwinąć całą branżę. Społeczności, w których grał, zostały na zawsze zmienione przez jego nieustanne dążenie do doskonałości – napisał w oświadczeniu Twitch.

Bernstein przez lata był najlepszym graczem na świecie. Sławę przyniosły mu takie tytuły jak „World of Warcraft”, w którym Reckful osiągnął najwyższy wynik rankingowy.

Kariera Bernsteina nie odbywała się bez zawirowań. O ile sam był – dosłownie – niezwyciężony, to miał problemy z drużyną, której członkowie czasami odchodzi, a on pozostawał sam.

Bernstein nie radził sobie z depresją i żartami swoich przeciwników. Dręczony w mediach społecznościowych zawodnik nie wytrzymał i popełnił samobójstwo.

Reckful odebrał sobie życie po tym, jak oświadczył się swojej dziewczynie.

i know i’ll always be a little too crazy… and this is proof… but at least you’ll never be bored

will you marry me, becca? pic.twitter.com/Xpmz3IlRqv

— Reckful (@Byron) July 2, 2020