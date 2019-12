Natalia Oreiro w Polsce! Zbuntowany Anioł zaśpiewa z TVP

Natalia Oreiro zaprosiła w czwartek sowich fanów na “Sylwester marzeń” w Zakopanem. Gwiazda serialu “Zbuntowany Anioł” przyleci do Polski i wspólnie ze swoimi wielbicielami powita Nowy Rok.

Oreiro od lat może poszczycić się nieprzemijalną popularnością. Mimo emitowania wielu seriali na antenach różnych telewizji, głównie to “Zbuntowany Anioł” wszystkim się kojarzy. To był prawdziwy hit Polsatu, którego nie przebiła już żadna późniejsza produkcja. To właśnie ta licencja okazała się inwestycją marzeń dla Solorz-Żaka. Teraz płaci TVP, a zarobi z pewnością rodzimy kurort.

Ciekawe w jakim hotelu zamieszka gwiazda i o której godzinie zaszczyci swoich fanów. Lista wykonawców była już znana od dłuższego czasu, jednak o Urugwajskiej piosenkarce media poinformowały na kilka dni przed imprezą. Z pewnością pojawiło się nagle dużo chętnych do dołączenia na Krupówki i spędzenia tam ostatniej nocy w roku.

Natalia na pewno pobije rekordy wszystkich stacji i swoich latynoskich kolegów, którzy zaszczycali górską scenę w ubiegłych latach. Louis Fonsi zebrał przed telewizory 7,783 mln widzów. To dość imponujący wynik, będący najwyższym w ciągu całej nocy w porównaniu z innymi stacjami oraz wykonawcami. Czy Natalia po latach przekroczy magiczną ósemkę?

Serdecznie zapraszamy na koncert wielkiej Argentyńskiej gwiazdy, która od początku milenium podbija cały świat. Oreiro ostatnio wystąpiła w kampanii reklamowej sieci sklepów “Zarina” i to właśnie efekty tej sesji można podziwiać na sklepowych witrynach w polskich centrach handlowych.