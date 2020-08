Nie żyje „Czarna Pantera”. Chadwick Boseman odszedł w wieku 43 lat

Sierpień zakończył się prawdziwą tragedią dla fanów kina i komiksu. W wieku 43 lat zmarł Chadwick Aaron Boseman, odtwórca kinowej wersji „Czarnej Pantery”.

Bohater uniwersum Marvela zmarł po czteroletniej walce z rakiem jelita grubego.

Chadwick Boseman urodził się w Anderson w stanie Karolina Południowa 29 listopada 1977 roku. Jego przodkowie pochodzili z obecnego obszaru Sierra Leone.

Boseman ukończył wydział reżyserii na Uniwersytecie Howarda. Kontynuował naukę na British American Drama Academy.

Jego aktorskim debiutem była epizodyczna rola w serialu „Brygada ratunkowa” w 2003 roku. Później występował w serialach: „Ostry Dyżur”, „Dowody Zbrodni”, „CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku”, „Fringe: Na granicy światów” i „Castle”.

Później trafił do wielkiego kina. Zagrał w filmie biograficznym „Ekspres – bohater futbolu”, w którym wcielił się w gwiazdę futbolu amerykańskiego Floyda Little. Przełomem była jego rola w filmie Marshall.

Film opowiadał historię Thurgooda Marshalla, pierwszego Afroamerykanina, który zasiadł w Sądzie Najwyższym.

Najważniejszą rolą w karierze Bosemana była jednak „Czarna Pantera”. Widowisko Marvela (Disney) przyniosło mu rzesze fanów.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x

— Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020