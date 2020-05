Nie żyje gwiazdor “Na wspólnej”. Andrzej Bizoń miał 44 lata

Nie żyje były Mister Polski oraz gwiazdor “Na Wspólnej”. Andrzej Bizoń od lat zmagał się z poważną chorobą, która paraliżowała jego ciało.

Andrzej Bizon w 2000 roku zwyciężył w finale wyborów Mistera Polski. Oprócz tego był znany widzom z hitowej produkcji “Na Wspólnej”. Ponad dziesięć lat temu aktor zniknął z branży. Jak się okazało, 44-latek cierpiał na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i od około 7. lat był sparaliżowany.

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że aktor zbiera pieniądze na leczenie. Jak poinformował organizator zbiórki pieniędzy i przyjaciel Andrzeja, Mariusz Połeć, gwiazdor odszedł dziś, 18 maja.

Andrzej Bizon nie żyje. W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem – Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających. – czytamy na jego facebookowym profilu.