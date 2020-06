Niesamowita metamorfoza Marka Morusa z “Gogglebox”. Poszedł w ślady Big Boya

Marek Morus to jedna z największych gwiazd programu “Gogglebox. Przed telewizorem” emitowanego na antenie stacji TTV. Kielecki raper w ostatnim czasie postanowił pójść w ślady swojego kolegi Big Boya. Jak widać, traci kilogramy w oczach.

Jeśli chodzi o moją dietę, to między pierwszym a ostatnim posiłkiem jest 8 godzin różnicy, tzn. jeśli śniadanie jem o 10 to kolację spożywam o 18. Nie jem cukru i spożywam mało chleba, jeżeli już to czarny, chyba, że nie chce mi się naprawdę iść do piekarni. Mniej jem, ale bardziej świadomie – powiedział portalowi „party.pl” Marek Morus.

W brzuchu 8 cm spadło. Zakładam ciuchy sprzed 4 lat. Coś się ruszyło, ale powoli – dodał.

Jak przyznał Morus, w odchudzaniu pomaga mu również praca. Marek jest bowiem elektrykiem i wciągu 12 godzinnego dyżuru bardzo często jest zmuszony wspinać się po drabinach.

W przeciwieństwie do kolegi “Big Boya” efekt nie jest wyłącznie spowodowany dietą. Marek Morus uczęszcza regularnie na siłownię i korzysta z usług trenera personalnego.