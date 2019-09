Nowa partnerka Wiśniewskiego mocno zawiedziona związkiem. Nie tego się spodziewała!

Nie milknął echa kolejnego romansu/związku Michała Wiśniewskiego. Jego nowa wybranka serca, według plotkarskich mediów, jest ciąży i już niedługo urodzić ma 5 dziecko muzyka. Wszystko jednak wskazuje na to, że w ich relacjach już dochodzi do konfliktów.

Według informatorów, którzy znajdują się w bardzo bliskim otoczeniu pary, tajemnicza Paulina ma żal do Wiśniewskiego. O co chodzi? Otóż problemem ma być fakt, iż lider Ich Troje stara się skutecznie ukrywać ich związek i nie przedstawiać oficjalnie swojej nowej wybranki serca.

– Michał pragnie jak najbardziej odwlec moment, kiedy paparazzi i dziennikarze znów wkroczą do jego życia. Paulina wręcz przeciwnie. Chciałaby już zaprezentować się publicznie jako jego partnerka – wyznaje w rozmowie z Fleszem znajoma Wiśniewskiego.

Oczywiście, jak to zwykle bywa przy takich informacjach, można uznać, że są to wyłącznie plotki, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dziennikarze twierdzą jednak, że co chwilę otrzymują informacje, które potwierdzają, iż wspominana Paulina chciałaby zacząć pojawiać się “na salonach” w otoczeniu Michała Wiśniewskiego.

Przypomnijmy, nawet sam fakt ciąży kobiety jest do teraz wyłącznie kwestią plotek. Sam artysta w żadnym z wywiadów nie potwierdził, że jego partnerka spodziewa się dziecka. Jeśli już dochodziło do jakichkolwiek wypowiedzi to były one bardzo lakoniczne i mocno omijały wspominany temat.

Źródło: JastrzabPost.pl / Alaluna.pl