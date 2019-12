Olga Tokarczuk przekazuje replikę noblowskiego medalu na WOŚP. Owsiak nie kryje zaskoczenia! [FOTO]

12 stycznia odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chociaż akcja trwa już tyle lat, takiego gestu Jurek Owsiak się nie spodziewał!

Na filmiku opublikowanym na fanpage’u WOŚP pojawił się film, na którym Jerzy Owsiak dzieli się fantastyczną nowiną.

“Aukcje już ruszyły, zapełniają się niesamowitymi historiami, przekazywanymi rzeczami takimi od serca, a obok jest ze mną Olga Tokarczuk, która także ma do przekazania rzecz od serca, przepiękną, fantastyczną. Usłyszałem, nie wierzyłem” – mówi Owsiak na nagraniu.

Na filmiku znalazła się także Olga Tokarczuk, która oficjalnie przekazuje na aukcję bardzo wartościową rzecz.

“Jurku, chciałabym na twoje ręce przekazać na 28. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pierwszą replikę medalu noblowskiego, który przywiozłam ze Sztokholmu. Chciałabym, żeby przyczynił się do tego wszystkiego, co wy robicie i jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić” – powiedziała noblistka. Owsiak nie mógł ukryć zaskoczenia i radości. “Zaniemówiłem, zaniemówiłem, zaniemówiłem” – cieszy się Owsiak.

Noblistka zacytowała także słowa Jurka Owsiaka na swoim profilu instagramowym.

“Olgę przywitaliśmy w drzwiach Fundacji w niedzielę, o godzinie 22:00, tak jak się umawialiśmy. Chociaż gdyby nie dojechała, to też byśmy zrozumieli, bo teraz w jej kalendarzu tornado za tornadem. Ale dojechała, więc ściskamy i dziękujemy Oldze serdecznie! (…) Pozłacany, pięknie wykonany medal z podobizną Alfreda Nobla. Na rewersie muza literatury, a pod spodem wyraźny, wygrawerowany napis – O. Tokarczuk. To stuprocentowy medal naszej Olgi! Okazuje się, że ma prawo do wykonania trzech replik, srebrnych, dodatkowo pozłacanych. I takie repliki zamówiła, a pierwszą z nich przekazała WOŚP na licytację” – czytamy.