Oliwia Bieniuk zagra Annę Przybylską? “Będzie musiała zmierzyć się z mitem genialnej matki”

Oliwia Bieniuk zagra w filmie o Ani Przybylskiej? Reżyser zdradza szczegóły.

Oliwia Bieniuk to najstarsza córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. 17-latka od urodzenia jest na celowniku mediów. Nie jest tajemnicą, że Oliwia marzy o karierze w show-biznesie. Dziewczyna od dawna interesuje się modelingiem i aktorstwem oraz chętnie pokazuje na Instagramie efekty współpracy z fotografami.

Po śmierci Przybylskiej reżyser Radosław Piwowarski planował nagrać o niej film. W mediach pojawiła się informacja, że Annę zagra jej córka. Podczas rozmowy z “Fleszem” Piwowarski zdradził, czy obsadziłby Oliwię w roli matki.

Teraz to już nie wiem, czy taki film kiedykolwiek powstanie. Gdyby to była biografia, uważałbym za niezwykle ryzykowne obsadzenie córki w roli Ani. Wiem, że pół Polski chciałoby to zobaczyć, ale ja bym się nie odważył. Może gdyby to był film inspirowany tą historią, taki o kopciuszku z Wybrzeża, który przyjechał do Warszawy i na którego punkcie wszyscy oszaleli, to wtedy tak. Jeśli okazałoby się, że Oliwka ma nawet tylko 50 procent talentu mamy, to i tak by wystarczyło – powiedział.

Piwowarski też dodał, że Oliwia będzie musiała się zmierzyć z porównaniami do matki.

Córka Ani będzie musiała zmierzyć się z mitem genialnej matki. Ludzie z branży będą jej obiecywali różne złote pantofelki, a nawet już to robią. Wiem, że są na nią ogromne naciski. Ania trzymała rodzinę silną ręką, to była kobieta, która nie ulegała presji, nie wchodziła w układy i cudownie wychowała dzieci. Nie znam Jarka, ale on też podobno mądrze steruje karierą córki. – dodał.