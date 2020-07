ONA już na pewno nie sprawdzi się w roli jurora. Walka o fotel “The Voice of Poland” trwa

Beata Kozidrak nie pojawi się w “The Voice of Poland”? Jak się okazało, powodem jest archiwalna wypowiedź gwiazdy.

Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że Beata Kozidrak pojawi się w hitowym show “The Voice of Poland” w roli jurorki. Według doniesień gwiazda już negocjuje warunki umowy.

Sukces programów TVP2 The Voice of Poland i The Voice Senior pokazał, że widzowie chcą, by w jury zasiadały gwiazdy sceny muzycznej, które kocha i młode, i starsze pokolenie. A do nich bez wątpienia należą Beata Kozidrak i Małgorzata Ostrowska. Rozmowy z artystkami nie są jeszcze podpisane – zdradza osoba z TVP w magazynie Flesz.

Jednak jak informuje portal “Pudelek.pl” jest inaczej. Produkcja show nie planuje współpracować z wokalistką przez … jej archiwalną wypowiedź.

W TVP nie chcą jej za jej słowa, o tym, że “przeżyła komunę, to i PiS przeżyje” – donosi informator tabloidu.

Okazuje się, że pod uwagę brani są inne gwiazdy.

Na prowadzenie wysuwają się Mezo i Małgorzata Ostrowska, która była już na zdjęciach próbnych i wypadła świetnie — dodaje.