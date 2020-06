To, że Patryk Vega nawet na chwile nie zwolnił tempa przy produkcji filmów, zaskoczyło wszystkich. Reżyser mimo panującej pandemii cały czas kręcił najnowszy film. Teraz zapowiedział kiedy podzieli się efektami.

Patryk Vega jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów w Polsce. Jego filmy, mimo, że krytykowane, systematycznie biją rekordy oglądalności i sprzedawanych biletów.

W najnowszym apelu, Vega poinformował swoich obserwatorów, że już dziś o 9.00 będą mogli zobaczyć efekty prac nad jego najnowszym filmem. W zamieszczonym nagraniu wspomniał również, o upragnionym nie tylko przez niego powrocie do kin.

Czy Vega zachęcił Was do obejrzenia zwiastuna? I czy wybierzecie się do kina kiedy będzie to już możliwe?