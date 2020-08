Patryk Vega szykuje film o pandemii koronawirusa. W piątek premiera „Pętli”

Na kilka dni przed premierą „Pętli” reżyser Patryk Vega ujawnił kulisy kolejnego filmu. Będzie rozgrywać się w czasie pandemii koronawirusa.

Już w piątek do kin trafi „Pętla” w reżyserii Patryka Vegi. Jednak Vega nie zamierza odpoczywać i spoczywać na laurach.

Reżyser zdradził, że jego kolejny film będzie rozgrywać się w trakcie pandemii koronawirusa. A do kin trafi… 7 lutego 2021 roku.

Oznacza to, że film trafi do kin w zaledwie pół roku po najnowszej produkcji. Vega potwierdził swoje plany w rozmowie z portalem Filmweb.pl.

– W dużej mierze to film o epidemii samotności. Punkt wyjścia jest taki, że ludzie, mając coraz większy dostęp do wyzutego z uczuć seksu, mają jednocześnie coraz większą trudność z budowaniem relacji bliskości i miłości z drugim człowiekiem. Ta pandemia, która spotyka bohaterów, jest czymś, co zaczyna przewartościowywać ich postawy – powiedział serwisowi Vega.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że na potrzeby tego filmu nakręciłem kilkadziesiąt bardzo spektakularnych ujęć miasta. Mieliśmy wtedy na początku pandemii taki czas, gdzie w centrum były zupełne pustki. Mam ujęcia Emilii Plater czy innych ulic, które wyglądają jak z filmu „28 dni później”. To jest coś, co się według mnie prędko nie powtórzy, a robi to wrażenie takiego „wow”. Cieszę się, że nakręciłem to już wtedy z myślą o tym filmie – dodał.

Co więcej, w 2021 roku pojawi się też kolejna część „Pitbulla”. Premiera odbędzie się 11 listopada.

Vega przyznał, że pojawi się kilka starych postaci. Akcja rozgrywać się będzie przed pierwszym „Pitbullem” i w czasach współczesnych.

– Tam będzie zalążek konfliktu, którego finał nastąpi w czasach współczesnych. Obecność bohaterów na tych dwóch płaszczyznach czasowych i cała zabawa wynikająca ze zmieniających się kostiumów, dostarczy rozrywki i fanom pierwowzoru, i młodej widowni, która starego „Pitbulla” nie oglądała – wyjaśnił Vega.

Źródło: Filmweb