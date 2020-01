Paweł Królikowski otarł się o śmierć. “W szpitalu mi uratowali życie”

Paweł Królikowski ciągle pozostaje w szpitalu w Warszawie. Stan jego zdrowia jest stabilny, jednak mężczyznę czeka kolejna rehabilitacja. Kolejna bo to dla niego nie nowość, z problemami zmaga się od 2015 roku, kiedy otarł się o śmierć.

Paweł Królikowski to aktor wszystkim świetnie znany. Popularność zawdzięcza między innymi roli “Kusego” w serialu Ranczo. Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno, niestety tym razem ze względu na problemy zdrowotne.

W Wigilię aktor trafił do szpitala w Warszawie, w którym spędził Święta Bożego Narodzenia i Sylwester. Po ponad tygodniowym pobycie w szpitalu jego stan niewiele się poprawił, na szczęście jest stabliny i rodzina planuje dalsze leczenie.

Kolejnym etapem będzie długa i wymagająca rehabilitacja w Niemczech. To jednak dla Królikowskiego żadna nowość, przechodził ten proces całkiem niedawno, po ostatniej operacji która miała miejsce w maju.

To również nie pierwsza operacja aktora. Paweł Królikowski w 2015 roku miał usuwanego tętniaka mózgu. Jak sam przyznawał zabieg ten uratował mu życie, a skłoniła go do udania się do lekarza żona, którą niepokoiło złe samopoczucie i bóle głowy męża.

– Okazało się, że moje zdrowie nie było OK. Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie, uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek – mówił Królikowski.

Po ostatniej operacji w maju i rehabilitacji aktor powrócił do pracy. Pojawił się między innymi w programie “Twoja twarz brzmi znajomo” oraz na planie serialu “W rytmie serca”. Przed kamerami występował jednak w nakryciu głowy, które miało zakryć rany po operacji.

Teraz Paweł Królikowski znów potrzebuje czasu, by dojść do siebie, jednak po żmudnej rehabilitacji mamy nadzieję znów zobaczyć go przed kamerami.

Źródło: plejada.pl