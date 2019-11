Picie wody z kranu powoduje raka?! Szokujące słowa znanej aktorki

View this post on Instagram

Śmiertelność z powodu raka piersi we wszystkich krajach UE maleje, w Polsce rośnie! 🌺🌺🌺 Dlaczego? Powodów jest wiele: brak odpowiedniej profilaktyki, zła diagnostyka, przestarzały sprzęt, stare metody leczenia, brak dostępności (refundacji) do nowoczesnych leków. Wymieniać można bez końca… W najbliższą sobotę, w dodatku papierowym do @gazeta_wyborcza @wysokieobcasy.pl wywiad ze mną. Zapraszam do lektury! 🌺🌺🌺 Czy wiesz jakie są najczęstsze czynniki wywołujące raka piersi? 1. Wysoki status społeczno-finansowy (życie w dużych miastach, stres i zanieczyszczenie powietrza) 2. Palenie papierosów zwiększa ryzyko raka piersi. 3. Brak ruchu! 4. Picie alkoholu – UWAGA!!! Nawet picie wina, chociażby tylko pół kieliszka 50ml, ale codziennie, regularnie, podnosi poziom estrogenów i znacznie wpływa na zachorowanie na raka piersi. Lepiej napić się wina raz na jakiś czas, a "dobrze". 5. Picie wody z kranu – tak, tak, niestety… Ostatnio tak promowane wpływa na zachorowanie na raka piersi. Dlaczego? Zawiera rakotwórczy fluor i chlor oraz estrogeny (!!!), które wraz z moczem wnikają do wód gruntowych i żadne filtry (ani te miejskie, ani te domowe) nie są w stanie ich wyeliminować. @kingarusin zostaje nam tylko woda oligoceńska lub ta w butelkach ze szkła. Powiecie: drogo. Cóż, nasze zdrowie nie ma ceny. 6. Jedzenie przetworzonej żywności. 7. Przyjmowanie jak dropsów tabletek antykoncepcyjnych. Lekarze zapisują je bez opamiętania, bez badań, a wieloletnie ich branie niesie ryzyko zachorowania na raka piersi. Wszystko jest w ulotkach, ale glośno się o tym nie mówi. 8. HTZ, czyli hormonalna terapia zastępcza, niesie ogromne ryzyko zachorowania na raka piersi. Jeśli możesz – zrezygnuj z niej. Menopauza nie jest tak straszna jak ją malują, są poważniejsze dolegliwości, np. rak piersi. 9. Procedura in vitro czy przyjmowanie hormonów mające na celu zajście w ciążę stwarzają ryzyko raka piersi. Każda kobieta, która pragnie mieć dziecko, a nie może zajść w ciążę i korzysta z tych metod powinna być tego ryzyka świadoma. Głośno o tym mówi @m_rozenek 10. Zbyt rzadkie badania profilaktyczne oraz czynnik genetyczny (opis na Instastory). #modanazdrowie #fashionexpert #AnnaPuslecka