Pikantna sesja Julii Wieniawy! Zdjęcie tylko dla dorosłych [FOTO]

Ta sesja rozgrzeje nie jednego fana Julii Wieniawy. Młoda aktorka uczestniczyła w sesji, w której uczestnicy musieli pozować “jak ich pan Bóg stworzył”, a wszystko to w ramach 9. edycji “Top model”.

Grunt to dobra asystentka na planie. Upsss mały sppoiler z jutrzejszego @topmodelpolskatvn i mojej nagiej sesji pt „Bogowie” jak coś robić to tak by zapamiętano te zdjęcia… Będzie bardzo…nago ale malarsko i delikatnie… Jak jest @juliawieniawa to wiadomo, że będzie gorąco …. O takich zdjeciach @iamdominicdangelica wprost marzył … nie dziwię się … jeszcze nigdy nie mieliśmy uczestnika z takim ciałem wręcz nierealnym… trenerzy mogliby brac przykład…ja marzę o sześciopaku, ale wtym przypadku to chyba 9ciopak – napisał Marcin Tyszka na Instagramie.

Julia Wieniawa na zdjęciach wystąpiła z Dominic D’Angelica, który to przyjechał do Polski z Berlina, gdzie pracował jako kelner. Model pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i znany jest m.in. z występów w programie “Hustle & Soul”.