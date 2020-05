Piotr Rubik i jego mocne #hot16challange2! Kilka wersów mocno zaskakuje [WIDEO]

Większość Polaków zna go z przebojów “Niech mówią, że to nie jest miłość” czy “Psalm dla Ciebie”, Piotr Rubik bo o nim mowa dołączył do akcji #hot16challange2 i nagrał swój kawałek hip-hopowy.

Przypomnijmy, całość akcji zapoczątkowana została przez rapera Solara i skupiać się miała przede wszystkim na środowisku raperów. Okazało się jednak, że grono uczestników mocno się powiększyło, a swoje “kawałki” nagrywają także przedstawiciele innych gatunków muzycznych, politycy, aktorzy itd.

Co warto podkreślić, Piotr Rubik w swojej wersji pokazał naprawdę spory dystans do siebie jak i otaczającego go świata. W wersach znaleźć można m.in. nawiązania do prezydenta Andrzeja Dudy i jego “ostrego cieniu mgły”.

Więc naucz się tak klaskać, żeby nie rzucać cienia

Naucz się tak klaskać, żeby rozgonić mgły

Chociaż możesz myśleć, że to nic nie zmienia

To naprawdę cały świat możesz zmienić właśnie ty – słyszymy na nagraniu.