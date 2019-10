Córka Pawła Kukiza ujawnia szczegóły z życia ojca. “Tato w ogóle nie jadł, nie spał, był już tak zmęczony, że ledwo żywy”

Ostatnio w “Dzień Dobry TVN” gośćmi byli najbliżsi polityków startujących w wyborach parlamentarnych. Jednym z nich była Pola Kukiz – córka Pawła Kukiza. Ujawniła kilka szczegółów dotyczących stanu zdrowotnego ojca.

Wszystkich kandydatów zjadały nerwy i musieli jakoś dać upust emocjom. Najbardziej w rodzinie Kukizów dostało się… żonie Pawła!

– Tata był do tego stopnia zestresowany, że gdy mama wysyłała mu kolejny hejt – zobacz, Pawełku, co znowu ktoś napisał – to zablokował ją na Facebooku i powiedział: ‘Uważaj, Gośka, bo dostaniesz banana w sms-y, jak jeszcze dalej będziesz mi to wysyłała’. Strasznie był zmęczony – mówiła Pola w “Dzień dobry TVN”.

Dzień wyborów był dla polityka najcięższy. – Tato w ogóle nie jadł, nie spał, był już tak zmęczony, że ledwo żywy – przyznała Pola.

Mimo wybuchowego charakteru ojca, córka jest z niego bardzo dumna i docenia wysiłek i pracę jaką wykonuje Paweł Kukiz. Cieszy ją fakt, że chociaż w weekendy może mieć tatę tylko dla siebie.

– Super, że walczy o swoje. Mimo że ludzie hejtują drogę, którą wybrał, nie poddaje się i dąży do celu, który już dawno sobie założył – twierdzi.