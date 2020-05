Jackowski o “zdemaskowaniu pandemii” i przyszłości Europy. Unia będzie “martwa” [VIDEO]

Krzysztof Jackowski w czwartek przeprowadził kilka tzw. wizji. Jedna z nich odnosiła się do koronawirusa. Według przeczuć jasnowidza z Człuchowa “pandemia zostanie zdemaskowana”, a później dojdzie do bardzo poważnych zmian w Europie.

– Ta pandemia zostanie w jakiś sposób zdemaskowana. To są słowa szalone, ale to czas pokaże czy one są takie szalone – mówił Jackowski. Dalej zaznaczył, że “zdemaskowanie przyjdzie z zewnątrz. Nie będzie to w naszym kraju, tylko z zewnątrz”.

– Świat – mam wrażenie – państwa, Unia Europejska są ze sobą w porozumieniu i jest czekanie na “out”. To nie musi się stać za tydzień czy za miesiąc, ale Unia może się sama rozmontować. Ona stanie się “martwa”, a być może ona już jest w pewnym sensie “martwa” – tłumaczył.

– Trzy państwa, najpierw trzy państwa w Unii… ale to będzie “zagrane” wszystko. Trzy państwa się mogą zbuntować. Na pewno będą to Włosi i uwaga, być może wśród nich będzie też Polska. Na pewno przeciwko będą Niemcy i Francja. We Francji zaistnieje coś w rodzaju rewolucji – przewidywał.

W tym czasie niespokojnie według niego może być też na naszym podwórku. – Politycznie bałagan mi się kojarzy. PiS będzie chciał w Sejmie zachować twardą stabilizację, ale mam odczucie, że to tak nie wyjdzie – wieszczył.

Jasnowidz wrócił jeszcze do swoich wcześniejszych zapowiedzi. – Powiedziałem, że PiS będzie rządził połowę kadencji. Nie trzymajcie się tego terminu “pół”. Chodzi o to, że partia rządząca swojej kadencji nie ukończy – zapowiedział. – Dojdzie do przedwczesnym wyborów parlamentarnych – dodał.