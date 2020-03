Janusz Korwin-Mikke o kornawirusie i klimatystach. “Nie powiesimy ich za to. Nie byłoby epidemii”

Janusz Korwin-Mikke o kornawirusie i klimatystach wypowiedział się ostatnio na Twitterze. Wpis polityka Konfederacji może szokować, ale trudno też odmówić mu dużej dozy słuszności.

Janusz Korwin-Mikke o kornawirusie i klimatystach wypowiedział się już niepierwszy raz. Jak zwykle, poseł Konfederacji uczynił to w swoim osobliwym stylu.

– Właśnie!! To wszystko przez Walkę z GlOciem! Gdyby nie ta walka, to byłoby teraz +12°C i nie byłoby epidemii. Na szczęście dla Wojowników z GlOciem wszyscy wiemy, że ta “walka” ani na iotę nie wpłynęła na temperaturę, więc ICH nie powiesimy ZA TO, tylko za MEGA-KLIMA-SZWINDEL! – napisał polityk (pisownia oryginalna).

Do wpisu odniósł się Karol Wilkosz z Konfederacji.

– Po co było walczyć z Globciem? A wystarczyło posłuchać Janusza Korwin-Mikkego mówiącego że Globcio jest korzystny. “Koronawirus najlepiej rozwija się w temp. od 5 do 8,72°C, a przy temp. 8,72 stopni spada aktywność wirusa, a przy 30 wskaźnik zakażalności spada do zera.” – skomentował.