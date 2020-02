Korwin-Mikke znowu szokuje! “Popełniłbym samobójstwo. Otrułbym się”

Janusz Korwin-Mikke znowu szokuje. Mówi o łatwej i przyjemnej śmierci. Poseł Konfederacji podzielił się swoją refleksją w rozmowie z “Super Expressem”.

Janusz Korwin-Mikke mówi o łatwej i przyjemnej śmierci. Jego słowa mogą być zaskoczeniem dla niektórych osób.

Polityk od zawsze wyznaje typowo wolnościowe poglądy. Jest też zagorzałym przeciwnikiem eutanazji.

– Państwo nie ma prawa niczego legalizować ani delegalizować! Jeśli ktoś jest w złym stanie, ktoś chce się zabić, to niech sobie popełni samobójstwo. Ludzie potrafią popełniać samobójstwa bez pomocy państwa. Niech sobie pójdzie ten ktoś do apteki, kupi kokainę, zrobi złoty strzał, zażyje dawkę śmiertelną, będzie miał miłą przyjemną śmierć i już – wyznaje.

Dziennikarz zapytał polityka o to, co zrobiłby, gdyby pozostał mu ostatni tydzień życia.

– Popełniłbym samobójstwo jakbym musiał. Otrułbym się sam, bez pomocy naszego chorego państwa, a może chciałbym ten tydzień jeszcze pożyć… Nie wiem… To mój wybór. I nie potrzebowałbym w samobójstwie pomocy państwa. Państwo co robi, to wszystko spie… A jakby pomogło umierać, to byłaby jakaś tragedia… – odpowiedział Korwin-Mikke.

Przy okazji polityk powiedział, co sądzi narkotykach oraz ich legalizacji.

– Jeśli obywatel ma ochotę zaćpać się na śmierć, to ma do tego prawo. Wolny człowiek ma prawo zaćpać się na śmierć. Narkotyki powinny być powszechnie dostępne w aptekach, wtedy zniknęłaby mafia narkotykowa, czy szantaże. Jak dojdę do władzy to zmienię konstytucję w tej sprawie, żeby narkotyki były legalnie dostępne w aptekach – powiedział.