Ona nie ma nic do ukrycia! Zapowiedziała utworzenie nowej partii politycznej ubrana tylko w… bikini [VIDEO]

Była wiceminister infrastruktury Ukrainy Ołeksandra Klitina stanęła przed kamerą ubrana w strój kąpielowy i zapowiedziała założenie swojej partii politycznej.

W listopadzie 2019 roku Klitina stała się bohaterką seksskandalu. Były deputowany frakcji Sługi Narodu Anton Polakow opublikował rozmowę między dwoma innymi politykami. Z treści wynikało, że wiceminister załatwiła sobie posadę w resorcie przez łóżko. Jeszcze w tym samym miesiącu pranker “Dżoker” upublicznił rozmowę z Klitiną, która wskazywała na możliwą w jej resorcie korupcję. Za postawienie się kierownictwu ministerstwa została zwolniona.

We wtorek Ołeksandra Klitina opublikowała na swoim koncie film, w którym zapowiedziała utworzenie nowej partii. Niby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że polityk była ubrana tylko w strój kąpielowy!

“Ukraińcy! Chcę zwrócić się do was. Postanowiłam walczyć samodzielnie o prawdę, ponieważ nie ma nadziei dla tych idiotów w spodniach. Stworzę swoją partię ‘Ukraina przeciw korupcji’, aby w końcu poradzić sobie z tymi politycznymi prostytutkami” – mówiła.

“Oni myślą, że jak u nich w spodniach coś jest, to wystarczy, by odnieść sukces i że mogą obrażać kobiety. Ale kobiety są sto razy mądrzejsze i bardziej uczciwe od was. Popatrzcie na ministra Kryklija – nie tylko mnie zwolnił, ale także oblał mnie brudem, żebym nigdy nie doszła do siebie. Dlatego że przeszkadzałam im kraść w Ukraińskich Kolejach. Dlatego chcę poradzić sobie ze wszystkimi skorumpowanymi urzędnikami i prostytutkami politycznymi. Kto chętny, niech dołączy do mnie. Powiemy ‘nie’ politycznym prostytutkom” – zachęcała.