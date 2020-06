Pudzianowski może być dumny! Brat poszedł w jego ślady: “Ciężka praca i ból”

Krystian Pudzianowski jakiś czas temu postanowił pójść w ślady brata Mariusza i zajął się MMA. Po debiucie w klatce i pierwszym zwycięstwie słuch jednak o 39-letnim “Pudzianie bis” zaginął. Teraz młodszy z braci wreszcie się odnalazł!

13 czerwca Krystian Pudzianowski stoczy swój drugi pojedynek w MMA. Tym razem jednak były gwiazdor disco polo nie będzie prezentował swoich sportowych umiejętności podczas widowiska z udziałem samych celebrytów. Pudzianowski podpisał niedawno kontrakt z szanowana organizacją FEN i to ona wstawiła go do rozpiski swojej najbliższej gali. W związku z pandemią będzie to impreza zamknięta, bez udziału widzów i dostępna jedynie za pośrednictwem systemu pay-per-view.

Młodszy Pudzian, jako dodatkowa atrakcja tego wydarzenia, ma przyciągnąć przed ekrany dodatkowych widzów i – co za tym idzie – przekonać ich, by zapłacili dodatkowe 29 zł za możliwość obejrzenia w akcji m.in. jego i Piotra Szeligę, z którym były muzyk zmierzy się w klatce.

Krystian bardzo poważnie potraktował zbliżające się wyzwanie i z zapałem trenuje przed drugim pojedynkiem w MMA. czego dowód zamieścił na Instagramie.

“Tak ,tak ciężka praca i ból to najlepsi nauczyciele 👊Takie tam robótki w lesie ,trzeba coś robić 🤪Fen 28 Coming Soon 🔥 – napisał.