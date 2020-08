Rafał Maślak zdradza szokujące kulisy świata modelingu. Propozycje seksualne to chleb powszedni

W rozmowie z Wideo Portalem Rafał Maślak, Mister Polski 2014, odniósł się do tematu niemoralnych propozycji w modelingu. Jak przyznał, jest to powszechne zjawisko w branży. Model dodał, że sam otrzymał propozycje seksualne.

To jest powszechne wszędzie. Zderzyłem się z tym, może nie na własnej skórze, ale z tego, co mi modelki opowiadały, to niestety straszne to jest – mówił Maślak.

Czasami wygrywają niekoniecznie te najpiękniejsze, niekoniecznie te, które najbardziej się nadają do tej roli, tylko te, które gdzieś tam po prostu coś więcej zrobiły – dodał.

Model opowiedział również o propozycji seksualnej, jaką złożył mu pewien „dżentelmen”. – Osobiście miałem kilka propozycji, które napływały do mnie drogą mailową albo na social media. Raz dostałem konkretną propozycję, konkretną stawkę – 40 000 złotych, wyjazd na luksusowy jacht. Miałem nawet kartę alkoholi do wyboru – przyznał Mister Polski.

Miałem dwa tygodnie spędzić tam z jakimś dżentelmenem. Myślę, że nie jestem jedyną osobą w show-biznesie, która dostawała coś takiego – stwierdził.

Trzeba o tym mówić, trzeba reagować, nie lekceważyć tego – podkreślił Maślak. – Dużo zależy też od nas, ja powiedziałem nie, ale są osoby, które się na to godzą. To są łatwe pieniądze, luksus – trzeba tylko schować w kieszeń swoją moralność. Niestety wiele osób tak robi – skwitował.