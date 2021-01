Restauracja Gessler otwiera się mimo zakazu. Restauratorka: „To samowola!”

Restauracja „Schronisko Smaków” otworzy się na gości, mimo rządowego zakazu. Magda Gessler twierdzi, że to samowola franczyzobiorców.

Restauracje buntują się przeciwko rządowym zakazom i otwierają się na gości. To część akcji „Góralskie Veto”.

Do akcji dołączyło też „Schronisko Smaków” w Bukownie Tatrzańskiej. To restauracja znanej restauratorki Magdy Gessler.

„Długo debatowaliśmy, ale postanowione… #OTWIERAMY! Nie możemy patrzeć, jak na naszych oczach umiera wszystko, co kochamy. Kolejne obostrzenia rujnują gospodarstwa zarówno mieszkańców Podhala, jak i całej Polski. Niedługo po prostu nie będzie czego ratować!” – napisano na Facebooku restauracji, której właścicielami są Gessler i lokalny przedsiębiorca Łukasz Zadylak.

Gessler na swoim prywatnym Facebooku oświadczyła po kilku godzinach, że to samowola Zadylaka. O sprawie dowiedzieć się miała od męża i – jak przekonuje – nikt się jej o opinię w tym temacie nie pytał.

„Nie zgadzam się z postanowieniem Łukasza Zadylaka, franczyzobiorcy Schroniska Smaków, prowadzonego przez spółkę Tatry Wysokie. Jest to jeszcze jedna jego samowola. Wszystkie decyzje biznesowe należą do Pana Zadylaka i to on za nie odpowiada” – podkreśliła Gessler.

„To jest duża restauracja, ma ponad 300 miejsc siedzących ze względu na zagrożenie epidemiologiczne ja się pod tym nie podpisuje! Ta opinia dotyczy moich restauracji i tych które są oznaczone moim nazwiskiem!!! Każdy restaurator jest właścicielem swoich koncepcji na restauracje i na życie. Każdy niech działa według własnego sumienia i potrzeb” – dodała.

