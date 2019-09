Robert Burneika kibicował Akopowi z widowni “Tańca z Gwiazdami”. Sam wystąpi w kolejnej edycji?

Robert Burneika wraz z narzeczoną zasiedli na widowni polsatowego show. Hardkorowy Koks dodał na swój profil zdjęcie z partnerką, ze studia programu. Sam świetnie tańczy i lubi to robić. Jego komentarz sugeruje, że być może zobaczymy go w kolejnej edycji “Dancing with the Star. Taniec z Gwiazdami”.

Robert Burneika to nie tylko świetny sportowiec, ale również tancerz. Choć rzadko kiedy widuje się go na parkiecie, mogli się o tym przekonać ci, co byli z nim na otwarciu jednej z warszawskich galerii. Strongman swoim talentem na pewno zdobyłby serce Pavlović.

Właściciel klubu “Burneika Sports” mógłby zastanowić się nad otworzeniem szkoły tańca. Swoje zdjęcie z nagrań programu podpisał, że póki co znajduje się na widowni. Być może, gdy urodzi się już córka, ojciec ucieknie przed obowiązkami na parkiet…

Burneika byłby chyba jedynym sportowcem, który radziłby sobie na parkiecie tak dobrze, jak na siłowni. Zazwyczaj poprzednie edycje różnego rodzaju tanecznych show nie ujawniały dodatkowych talentów umięśnionych panów.