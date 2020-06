Robert Janowski ostro o działaniach TVP. “Jesteś tego częścią i tego syfu nie zmyjesz”

Były dziennikarz TVP, przez lata prowadzący program “Jaka to melodia” w ostrych słowach skomentował działania obecnej reżymówki. – Jesteś tego częścią i tego syfu nie zmyjesz – mówi Robert Janowski.

Robert Janowski związany z Telewizją Polską był związany od końca lat 90. Tak było do 2018 roku, kiedy władze telewizji zdecydowały się o zastąpieniu go popularnym Norbim.

Robert Jankowski o TVP

Dziennikarz udzielił wywiadu portalowi “Na Temat”, w którym skomentował obecną TVP i nie przebierał przy tym w słowach.

– To nie jest mój rząd, to nie jest mój premier, to nie jest mój sposób traktowania mojego kraju, to nie jest mój sposób szanowania trójpodziału władzy – powiedział Janowski.

– Jestem bardzo silnym patriotą i zawsze chciałem, żebyśmy byli razem.To głupie, naiwne i pozytywistyczne, ale dawało mi to zawsze siłę i dumę, że Polacy mają taki potencjał, że mogliby robić wiele fantastycznych rzeczy – dodał.

– Pracując w danym środowisku, musisz zgadzać się pod ideami tego środowiska, więc pracując na Woronicza, podpisujesz się pod tym, co Woronicza sobą reprezentuje, co przekazuje ludziom, jak indoktrynuje, kłamie, manipuluje – mówił.

– Jesteś częścią tego aparatu kłamstwa i przemocy intelektualnej, czy pracujesz w śniadaniówce, czy prowadzisz imprezy, czy prowadzisz program. Jesteś tego częścią i tego syfu nie zmyjesz – podkreślał.