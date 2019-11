Robert Makłowicz szczerze o marihuanie. “To jest absurd i hipokryzja władzy!” [VIDEO]

To jest taka hipokryzja i taki absurd! Wystarczy pojechać do Czech i zobaczyć, jak ten problem został tam rozwiązany – mówił Robert Makłowicz odpowiadają na pytanie dotyczące legalizacji marihuany.

Kucharz i prowadzący programy telewizyjne niegdyś w TVP, a teraz telewizji Travel Channel, nie ukrywa, że jest zwolennikiem pełnej legalizacji marihuany oraz innych środków psychoaktywnych. Jako przykład podaje wiele krajów, które czerpią realne korzyści z faktu legalizacji.

– Nie oszukujmy się, jeśli ktoś ma zapalić to i tak zapali, ale skąd on wie, skąd pochodzi to co on kupuje? To jest taka hipokryzja i taki absurd! – mówił.

– Jeszcze raz mówię, wystarczy spojrzeć na Czechy. Tam jest mądrzejsze prawo. Wystarczy, że Polscy politycy pojechali, tam nie jest daleko, niech zobaczą jak to wygląda – dodał.

