Rodzinny dramat Ivana Komarenko: “Mama chowa się przed bratem, kiedy ten biega z nożem”

Ivan Komarenko martwi się o swoją mamę, która mieszka Rosji. Jego brat ma potworny nałóg. Piosenkarz robi wszystko, by chronić rodzinę.

Ivan Komarenko zaczął swoją karierę w zespole “Ivan i Delfin”. Od 2007 roku występuje jako artysta solowy. Największą popularność przyniósł mu przebój “Jej czarne oczy”. Brał udział w “Tańcu z Gwiazdami” oraz występował w programie “Tylko nas dwoje” i serialu “M jak Miłość”.

Ostatnio piosenkarz udzielił szczerego wywiadu dla magazynu “#HOT” Ewy Wąsikowskiej-Tomczyńskiej. Podczas rozmowy Ivan opowiedział o problemach w jego rodzinie w Rosji. Jak się okazało, mama wokalisty mieszka z bratem Komarenki, który jest narkomanem.

To, co on sobie wstrzykuje, to nawet nie są narkotyki, tylko jakieś świństwa, które w Rosji można kupić na małe pieniądze przez internet – powiedział.

Niestety, przez pandemię koronawirusa Ivan nie może pomóc rodzinie. Jednak cały czas utrzymuje z mamą kontakt telefoniczny.

Za każdym razem, kiedy do niej dzwonię, muszę wziąć głęboki oddech, bo nie wiem, co zaraz usłyszę – wyznał.