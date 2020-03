Ronaldinho za kratami! Ikona FC Barcelony ma poważne kłopoty

Jak podaje “Daily Mail” były piłkarz Barcelony i Milanu, Ronaldinho Gaucho ma poważne problemy. Pod koniec 2018 miał spore długi wobec państwa, ale kiedy urząd skarbowy chciał uregulować zadłużenie okazało się, że konto Brazylijczyka jest puste. Dlatego policja zajęła jego część majątku, oraz zabrała mu paszport.

Po tym jak piłkarz pokazywał, że jest bankrutem, urząd skarbowy zajął jego 60 nieruchomości. Teraz 39-latek znów ma problemy. Wraz z bratem zatrzymano ich w Paragwaju. Dlatego, że posługiwali się fałszywymi paszportami.

– Ronaldinho i jego brat nie zostali jeszcze formalnie aresztowani, ale trwa postępowanie w ich sprawie. Złożą zeznania, a później okaże się, czy trafią do aresztu – powiedział Euclides Acevedo, minister spraw wewnętrznych w Paragwaju.

Ronaldinho wspólnie ze swoim bratem mieli zostać zaproszeni do Paragwaju przez właściciela jednego z kasyn. Legenda brazylijskiej piłki miał wziąć udział w kampanii reklamowej. Jednak policja nie dała za wygraną i zatrzymała piłkarza.

Jak czytamy policja o przyjeździe gwiazdy wiedziała już wcześniej. Nie zatrzymali go na lotnisku, gdyż nie chcieli wprowadzać nerwowej atmosfery.

W pokoju mundurowi mieli znaleźć fałszywe dokumenty. W międzyczasie mężczyzna, który załatwił im paszporty trafił w ręce policji. Na tę chwilę Ronaldinho i jego brat nie mogą opuszczać hotelu aż do wyjaśnienia sprawy. Mistrza dryblingu czeka prawdopodobnie grzywna.

The eternal tourist, the great Brazilian ambassador, Ronaldinho, has been caught in Paraguay 🇵🇾 with a local fake passport.

Ronnie and his brother Roberto, had their passports confiscated by Brazilian authorities after a serious construction foul in 2018.

via @Santula pic.twitter.com/C0A7U1IBEz

— BabaGol (@BabaGol_) March 5, 2020