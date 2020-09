Sara Boruc może mieć raka?! Wielki dramat w rodzinie piłkarza [FOTO]

Sara Boruc może być poważnie chora! Celebrytka jeszcze nie wie co jej dolega, jednak już teraz postanowiła zwrócić się do fanów, aby ich przestrzec. Kobieta obawia się, że zachorowała na raka piersi.

“Jakieś cztery tygodnie temu odkryłam, że mam w piersi jakąś zmianę. Na początku wypierałam tę informację, starałam się skupiać na innych rzeczach, a okoliczności temu sprzyjały (…) Byłam w trakcie przeprowadzki, dzieciaki zmieniały szkołę, tyle się działo, że łatwo było to odsunąć na dalszy plan. Ale codziennie jak kładłam się spać, to o tym myślałam i jak wstawałam, to też o tym myślałam” – Tak Sara Boruc zaczęła swoją długą wypowiedź na Instagramie.

Kobieta po chwili dodała, że w końcu jednak zdecydowała się na wizytę u specjalisty, ponieważ nie dawało jej to spokoju. Nadal niestety oczekuje na wyniki biopsji…

“Po dwóch czy trzech tygodniach w końcu umówiłam się na USG. Po tym badaniu okazało się, że będzie potrzebna biopsja (…) Nie opowiadam wam tego dlatego, że mam już wyniki i wszystko jest ok, nie mam. Czekam i czekanie jest najgorsze (…) Myślę, że w tym tygodniu będę miała wyniki” – dodała.

Sara wyznała, że głównym powodem, dla którego zdecydowała się opowiedzieć o swoim dramacie publicznie, jest to, aby zmobilizować innych do dbania o siebie.

“Staram się być dobrej myśli, chociaż nie jest łatwo. Ale po co wam to opowiadam? Żebyście się badali (…) to nic nie boli. To taki pusty frazes, ale bardzo ważny. Badajcie się też sami, ja sama to wykryłam i szybko zadziałam. Zróbcie to dla siebie” – zakończyła.

Miejmy nadzieję, że wyniki celebrytki będą dobre. A Wy dbajcie o siebie i nie odkładajcie zdrowia na później.