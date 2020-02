Skandal na premierze filmu. Patryk Vega wydał specjalne oświadczenie

Patryk Vega nie tylko produkuje trzymające w napięciu filmy, ale także jego premiery bywają niekiedy widowiskowe. Nauczony doświadczeniem reżyser wystosował apel do policji, by nie wrzucali mu granatów na salę.

Podczas jednej z wielkich premier odważnego reżysera w Multikinie w Złotych Tarasach, doszło do brawurowego zatrzymania właściciela internetowych Telewizji Regionalnych. Część z gości nie kryła zaskoczenia, pozostali byli przekonani, że jest to zaaranżowana scena. Vega jednak był świadomy autentyczności podjętych przez służby działań. Tym razem postanowił zatem wygłosić apel do policji na Instagramie.

Powodem filmiku producenta, jaki trafił do sieci jest oczywiście krakowska “królowa chuliganów”, czyli Magda Kralka. Vega nie zmienił zdania, co do zaproszenia jej na premierę swojego filmu “Bad Boy”. Choć reżyser z pewnością zdaje sobie sprawę, że dziewczyna nie skorzysta z propozycji, znalazł on świetny sposób na dodatkową reklamę.

W kwestii PR-u i marketingu, w jaki inwestuje duże pieniądze – Vega jest nie do przebicia. Ciężko znaleźć filmy innego twórcy z taką reklamą, jaką szczycą się produkcje Patryka. O jego tytułach mówi się zanim jeszcze zostanie podpiiisa umowa z multipleksami. To niesamowite, jak bardzo można zainteresować społeczeństwo czymś, co fizycznie jest tylko skryptem luźnych dialogów.

“Pit Bull” był podzielony na części. Ciekawa fabuła wciągnęła widzów na tyle, że ci z zapartym tchem wyczekiwali kontynuacji. Polityka zawsze budzi największe emocje, nic więc dzwnego, że i film o tym tytule nie obszedł się bez rozgłosu.