Skandal! Największe hity Zenka Martyniuka to PLAGIATY?! Szokujące podobieństwo

Najbardziej lubimy te melodie, które już znamy – mówi stare powiedzenie. Okazuje się, że może mieć ono zastosowanie do przebojów Zenka Martyniuka. Czy lider zespołu Akcent dopuścił się plagiatów?

Nie od dziś wiadomo, że podstawą sukcesu Zenka Martyniuka są piosenki, które natychmiast wpadają w ucho. Król disco polo ma dar, którego zazdroszczą mu inni wokaliści. Każdy kolejny utwór to hit dyskotek w całym kraju. Niestety, według dziennikarza muzycznego Jacka Tomkowicza, sukces opiera się przede wszystkim na kradzieży podkładów.

Jako przykład podano piosenkę “Królowa nocy”, którą Martyniuk zdobywał dyskoteki w całym kraju w roku 1998. Piosenka do dziś jest jednym z najbardziej znanych utworów zespołu Akcent. Niestety, okazuje się, że to nie Zenon Martyniuk jest twórcą. Jego wykonanie to tylko cover piosenki o takim samym tytule, wykonywanej przez zespół Mefis i to blisko 10 lat wcześniej! Zespół Akcent na swojej kasecie nie dodał jednak żadnej informacji, iż wykonywany utwór jest jedynie kopią.

Czy rzeczywiście Zenek Martyniuk to plagiator?