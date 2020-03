SKANDAL! Podatnicy płacą już za WSZYSTKO. Dołożą się nawet do pogrzebu Pawła Królikowskiego

Państwowy Lewiatan wtrąca się już dosłownie we wszystko. Władze Zduńskiej Woli postanowiły np. opłacić mieszkańcom transport na pogrzeb aktora Pawła Królikowskiego. Oczywiście zapłacą za to sami mieszkańcy – również ci, którzy nigdzie się nie wybierają.

“Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych [pogrzeb Pawła Królikowskiego], mogą skorzystać ze zorganizowanego przez miasto transportu. Bezpłatny autobus będzie podstawiony w dniu 5 marca o godzinie 7:00 pod Ratuszem (parking główny). Jeśli chcecie Państwo z niego skorzystać, uprzejmie prosimy o zgłaszanie tego pod numerem telefonu: 43 825 02 01” – informuje miasto.

Na pierwszy rzut oka jest to wspaniały gest! Dobre państwo chce umożliwić maluczkim dostanie się na pogrzeb gwiazdora. Jeśli się jednak temu bliżej przyjrzeć, to zauważymy ziejącą niesprawiedliwość i kłamstwo.

Po pierwsze nie istnieje coś takiego jak “darmowy autobus” – tak jak nie istnieją “darmowe obiady”. Na transport dla żałobników zrzucą się podatnicy ze Zduńskiej Woli.

Dlaczego? O ile możemy przystać na to, że Paweł Królikowski był jednostką wybitną, to już żałobnicy po nim nie są wcale ważniejsi niż reszty społeczeństwa. Dlaczego traktuje się ich lepiej niż żałobników po pani Jadzi, panu Henryku etc.

Możemy też założyć, że na pogrzeb nie wybierze się cała Zduńska Wola. Dlaczego więc ci, którzy zostaną na miejscu, mają opłacać przejazd tym, którzy chcą pożegnać Królikowskiego?

Ostatnia kwestia może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale…co z tymi, którzy nawet nie lubili aktora? Był on mieszkańcem Zduńskiej Woli – może miał zatarg z jakimiś mieszkańcami? Czy mogą oni wystąpić o zwrot tej części podatku, która pójdzie na transport dla żałobników?

Zapewne nikt nie da im takiego prawa, a za sam pomysł odsądzano by ich od czci i wiary. Dlatego najlepszym sposobem na oszczędzenie ludziom nieprzyjemności byłaby rezygnacja władz Zduńskiej Woli z tego pomysłu. Jest on zły i niepotrzebny.

Jeśli Zduńska Wolna tak bardzo chce umożliwić swoim mieszkańcom dojazd na pogrzeb to jest na to sposób. Niech władze oddadzą mieszkańcom – z ich podatków – równowartość biletu do Warszawy. Ci którzy będą chcieli to pojadą na pogrzeb. Reszta wyda te pieniądze na inny dowolny cel.