Skandal! Tak karmią Pawła Królikowskiego? Zdjęcia jedzenia ze szpitala wołają o pomstę do nieba [FOTO]

Paweł Królikowski w Wigilię Bożego Narodzenia trafił do szpitala w Warszawie. Jak jest karmiony popularny aktor? Zdjęcia jedzenia z polskich szpitali udostępniane wielokrotnie przez Internautów wołają o pomstę do nieba.

Paweł Królikowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, świetnie znany wszystkim z seriali takich jak “Ranczo”, czy programów jak “Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tuż przed świętami trafił do szpitala, w którym pozostaje do dziś.

Przypomnijmy, że problemy zdrowotne aktora rozpoczęły się w 2015 roku. W ich wyniku aktor przeszedł operację, do kolejnej z nich doszło w maju 2019 roku. Po tej rozpoczęła się rehabilitacja Królikowskiego, a aktor wrócił do zdrowia.

To jednak nie trwało długo, już w grudniu ponownie wylądował w szpitalu. Tym razem jego problemy nie były tak poważne, jednak wdała się infekcja i musiał pozostać na oddziale. Powstaje zatem pytanie o to, jak karmiony jest Paweł Królikowski.

W polskim internecie co i raz pojawiają się odniesienia o tym, jak wyglądają posiłki w państwowych szpitalach. Nawet jeżeli w szpitalu, w którym przebywa Królikowski jakość posiłków wygląda podobnie, to z całą pewnością może on liczyć na wsparcie żony.

Byłem niedawno 3 dni w szpitalu w Katowicach.Jedzenie dramat.Gdyby nie swój prowiant-glodowal bym 3 dni 🙄 pic.twitter.com/MfyCBWwJ1b — Branded 🔝 (@bochenooo) January 14, 2020

Tak wspaniale karmią w szpitalu nr 3 w Tarnowskich Górach. @NFZ_Centrala Na śniadanie spleśnialy chleb dla chorego z problemami jelit. A może złodzieje podnieście jeszcze składki?

Skandal! !!

Więźniowie dostają lepsze jedzenie ! !!! pic.twitter.com/sHXDx0AHjs — Jolanta Cz . z EU 🌐 #SilniRazem 🌈🌈 (@68Jola) January 13, 2020