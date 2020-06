Marcin “Różal” Różalski wymyślił nowy “polski czelendż”. Niech każdy zrobi TO rano! [VIDEO]

Marcin “Różal” Różalski to kick-boxer, zawodnik mieszanych sztuk walki, a ostatnio na każdym kroku udowadnia, że jest też wielkim patriotą. W odpowiedzi na hot16challange zaproponował swoje wyzwanie – “polskie czelendż”. Na czym ta zabawa polega?

“Różal” chce, żeby kolejni nominowani puszczali rano hymn Polski. “Mój czelendż, Polski Czelendż. Niech Każdy kto ma w sercu co i ja, rankiem nagra Nasz hymn Narodowy i puści go nominując jedną osobę, dla której Polska jest domem” – tłumaczył na Instagramie wymyśloną przez siebie ideę.

“Żeby Każdy Prawdziwy Polak pamiętał skąd jest. Gdzie jest Jego Ojczyzna, żeby był dumny ze Swego pochodzenia. Nie słuchał tych… co źle czynią dla Polski i Polaków. Nie obstawał za czarnymi, czerwonymi czy innymi…. którzy grabią Polskę. Tylko, żeby szedł za prawdą i za tymi co chcą dobrze, a jak trzeba to szedł Sam z Godłem na piersi, bo bycie Polakiem, to nie utożsamianie się z tymi niby co są u władzy czy innymi kolorami, jeżeli źle robią. To wartości, których zwykła…. nie rozumie” – pisał “Różal”.

Po co jakiś czas dzieli się swoimi przemyśleniami. Dzięki temu dał się poznać jako patriota, człowiek o konserwatywnych poglądach, który nie boi się przyłożyć skrajnej lewicy.