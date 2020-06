Mistrzowie sportu zakażeni! Wczoraj Adam Małysz, dzisiaj najlepszy tenisista świata

Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic poinformował we wtorek 23 czerwca, że miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Serb jest organizatorem cyklu turniejów pokazowych, podczas których wcześniej wykryto zakażenie m.in. u trzech innych zawodników. W poniedziałek 22 czerwca legenda polskich skoków narciarskich Adam Małysz także poinformował, że wykryto u niego koronawirusa.

W związku z przerwą w oficjalnej rywalizacji międzynarodowej Novak Djokovic zorganizował cykl Adria Tour na Bałkanach. Najpierw tenisiści zaprezentowali się w Belgradzie, a następnie przenieśli do Zadaru.

Podczas tej drugiej imprezy potwierdzono wcześniej zakażenie także u Bułgara Grigora Dimitrowa, Chorwata Borny Corica i Serba Viktora Troickiego.

Z kolei w poniedziałek nasz mistrz skoków narciarskich Adam Małysz powiedział, że jest zakażony koronawirusem.

“Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo” – napisał w mediach społecznościowych jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii, a obecnie dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej PZN.

“Witajcie kochani. Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością. Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowałem poddać się badaniu. Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa. Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do wyzdrowienia” – napisał Małysz na Facebooku.

Jak dodał, ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, m.in. kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykał.

“Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności. Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie” – zakończył.

42-letni obecnie Małysz to jeden z najwybitniejszych zawodników w historii skoków narciarskich. Wywalczył m.in. cztery medale olimpijskie – trzy srebrne i jeden brązowy.

W dorobku ma także m.in. cztery tytuły mistrza świata, cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz triumf w Turnieju Czterech Skoczni (2000/01).

Później próbował sił jako kierowca rajdowy, a od 2016 pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.

