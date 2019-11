Niemieckie media są zachwycone Robertem Lewandowskim! “Polak zagrał wybitnie. Historyczna marka”

“LewandGOLski”, “Magiczne 14 minut”, “Szalony strzelecki popis” – oto nagłówki w niemieckiej prasie po wtorkowym wyczynie Roberta Lewandowskiego. Czym sobie zasłużył? Otóż w niecałe 15 minut zdobył dla Bayernu Monachium w meczu Ligi Mistrzów aż cztery gole!

Nasz gwiazdor dokonał tego niezwykłego wyczynu w Belgradzie, gdzie jego drużyna mierzyła się w 5. kolejce LM z Crveną Zvezdą. Niemcy wygrali to starcie 6:0. Seria trafień we wtorkowy wieczór sprawiła, że “Lewy” stał się najlepszym strzelcem Bayernu w historii tych rozgrywek. Ale to nie koniec. Pobił też inny rekord. Nikt wcześniej nie zdobył tylu goli w LM w niespełna kwadrans!

Niemieccy dziennikarze zauważyli też, że dzięki nieziemskiej formie polskiego napastnika Bayern po raz pierwszy może wygrać wszystkie sześć meczów w fazie grupowej.

“Cztery trafienia w 14 minut! Najszybszy czteropak w historii Ligi Mistrzów” – można przeczytać w internetowym wydaniu “Bilda”, najpopularniejszego tabloidu w Niemczech.

“Cztery gole w 14 minut i 32 sekundy – żaden piłkarz w historii Ligi Mistrzów nie zdobył czterech bramek tak szybko. Z dziesięcioma golami w pięciu spotkaniach Lewandowski prowadzi teraz w klasyfikacji najlepszych strzelców rozgrywek” – napisali z kolei dziennikarze “Die Welt”.

“Dzięki czteropakowi Lewandowskiego Bayern jest na dobrej drodze, by stać się jedną z historycznym marek, które wygrały wszystkie sześć spotkań w fazie grupowej. Crveną Zvezdę pokonał 6:0, a Polak zagrał wybitnie” – to opinia cenionego magazynu piłkarskeigo “Kicker”.