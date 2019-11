Pudzianowski gwiazdą wieczoru w KSW! Polak w wielkim stylu rozbił młodego wilka z Bałkanów [VIDEO]

Wieczór gali KSW 51 w Zagrzebiu należał do Mariusza Pudzianowskiego! Polak rozbił Erko Juna. Odniósł zwycięstwo po nokaucie technicznym już w drugiej rundzie.

– Młody wilk rzucił wyzwanie staremu, wilkowi-wyjadaczowi sportowemu. Dlatego przyjąłem to wyzwanie – mówił przed walką z Junem były polski strongman.

Jun jest Bośniakiem, a w walkach z Polakami szło mu do tej pory wyśmienicie. Pokonał już Tomasza Oświecińskiego, Pawła “Popka” Mikołajuwa i Akopa Szostaka. Walka z Pudzianem miała potwierdzić jego możliwości sportowe.

Pudzianowski nie dał się młodemu wilkowi z Bałkanów i rozbił go na oczach zagrzebskiej publiki, która nie przyjęła werdyktu ze spokojem.

– Młodego wilka nie można lekceważyć. Wiem, co to znaczy być młodym i popełniać błędy. Erko taki był. Nie jestem orłem MMA, ale doświadczonym dziadkiem – opowiedział Pudzianowski zaraz po stoczonym boju Mateuszowi Borkowi.

There’s life in the old dog yet‼️

Pudzianowski gets the TKO win over Erko Jun. What a fight‼️ 😲 #KSW51 pic.twitter.com/AvtzvYE7Fh

— KSW (@KSW_MMA) November 9, 2019